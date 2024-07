13eme édition de la Coupe de Tunisie de Voile à Hammamet

Pour l’année 2011 le club Nautique de Hammamet s’est vu attribuer l’organisation Du Hammamet Sailing week, la 13eme édition de la coupe de Tunisie de voile qui a eu lieu du 6 au 10 juillet 2011 dans la baie de Hammamet. La marque qui vous donne des ailes, Redbull, est le sponsor officiel de la complétion.

Pour cette année, la 13 édition compte 70 embarcations confirmées faites de 3 catégories : Planche à voile, Optimist et Laser. Cette session est exceptionnelle au niveau de la participation et au niveau des prix. Si vous êtes fan de la mer et des sensations fortes, vous en serez pas déçu d’y être pour encourager nos champions tunisiens.

Rendez-vous donc tous les jours du 6 au 10 juillet à partir de 13h00 à la plage du centre ville Hammamet.

