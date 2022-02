Voir le Match de Pro A Basket en Direct : Limoges Pau Orthez

Basket Pro A ce soir avec la 20e journée du championnat et le match Limoges – Pau-Orthez en direct live Streaming et la retransmission de Limoges – Pau-Orthez en direct à la télévision. Mardi 25 février 2014 à partir de 20h45, une retransmission en direct sur Canal+Sport.

Limoges et Pau Orthez s’affrontent ce soir à Beaublanc à partir de 20h45 dans le cadre de la 20e journée du championnat de basket Pro A. Des retrouvailles qui s’annoncent chaudes entre les deux grands rivaux du basket français. Une rencontre qui opposera donc Limoges leader du championnat au 11e Pau-Lacq-Orthez. Limoges qui reste sur deux victoires consécutives ne chercherait que la victoire pour garder son fauteuil de leader et poursuivre sur sa lancée. Pau de son coté, reste sur 3 victoires consécutives et chercherait à aligner une 4e de suite pour se hisser au classement.

Match Limoges – Pau-Orthez en Direct Streaming

La 20e journée du championnat de Basket Pro A avec le match entre Limoges – Pau-Orthez qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. A partir de 20h45, coup d’envoi du match Limoges – Pau-Orthez en direct. A la télévision sur Canal+Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Limoges – Pau-Orthez en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

