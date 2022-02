Match Lyon Lens en Streaming : OL RCL à Voir en Direct TV Video sur Internet

Football Coupe de France ce jeudi avec la suite des matchs de 8e de finale, voici comment regarder Olympique de Lyon – RC Lens en direct live Streaming et la retransmission de Lyon – Lens en direct à la télévision. Jeudi 13 février 2014 à partir de 20h30, une retransmission en direct sur Eurosport.

L’Olympique de Lyon accueille le RC Lens ce soir à partir de 20h30 dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe de France. L’Olympique de Lyon est 6e au classement de la ligue 1, il affrontera le 3e de la ligue 2 Lens.

Les lyonnais restent sur une victoire en championnat contre Nantes et au précédent tour ils ont éliminé AS Yzeure et joueront la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG.

Les hommes de Rémi Garde restent sur 4 victoires lors des 5 derniers matches disputés.

En face il y aura le Sang & Or qui restent sur une défaite au championnat et au précédent tout ils se sont défaits de Bastia.

Il est à noter qu’en cas de qualification ce soir, les Gones affronteront l’AS Monaco qualifié hier après avoir battu Nice.

Match Olympique de Lyon – RC Lens en Direct Streaming

Le match Lyon – Lens est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 20h30, coup d’envoi du match Lyon – Lens en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Lyon – Lens en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

