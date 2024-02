Tours Nancy : Match en Direct de Ligue 2 de Football + Streaming Video

Suivez le match Tours – Nancy en direct live streaming ce lundi 10 février 2014 ainsi que la retransmission du match Tours – AS Nancy-Lorraine (Ligue 2) en direct streaming sur Internet et à la télévision. Lundi 14 février 2014, voici comment regarder le match Tours Nancy en direct à la télévision et sur Internet en streaming, un match comptant de la 23ème journée de la ligue et qui s’annonce intéressant. Le match Tours Nancy sera diffusé sur la chaîne Eurosport en Direct à partir de 20h30.

Dans le cadre de la 23ème journée du championnat de football de la Ligue 2, le match Tours (TFC) – Nancy-Lorraine (ASNL) est un tournant pour les 2 clubs qui se trouvent respectivement à la 6ème et la 7ème place bien que les deux équipes sont à égalité de points (35pts).

Le précédent match opposant les 2 équipes s’est terminé sur une victoire de Tours à l’extérieur (3 à 2) incitant ainsi les Nancéiens à prendre la revanche et surclasser par la même occasion les Tourangeaux.

Pascal Bérenguer, ancien Nancéien et actuel milieu tourangeau, qui sera absent de la formation de Tours face à Nancy, a précisé que l’équipe qui gagnera ce match Tours Nancy poursuivra mieux son parcours pour les matchs à venir.

Les deux formations luttent pour rester au contact du podium, cinq longueurs devant. Invaincu à domicile avec six victoires et quatre nuls, Tours cherchera à consolider sa position et compte sur ses supporters pour ce match TFC – ASNL ce lundi à 20h30 en direct live streaming sur la chaîne Eurosport et sur Internet. Nancy qui reprend sa montée depuis 3 journées souhaitera confirmer sa série positive et compte prendre sa revanche sur les Tourangeaux.

Match Tours – Nancy en Direct Streaming sur Eurosport

Le match Tours – Nancy est retransmis en direct live à la télévision sur Eurosport. Dès 20h30, coup d’envoi du match entre Tours – Nancy en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Tours – Nancy en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…