Judo en Direct : Voir le Tournoi de Paris 2014 en Streaming Video

Judo tournoi de Paris 2014 ce dimanche après-midi avec la 2e journée, voici comment regarder le tournoi de Paris de Judo en direct live Streaming et la retransmission du tournoi de Paris de judo en direct à la télévision. Dimanche 09 février 2014 à partir de 15h45, une retransmission en direct sur L’Equipe 21.

La deuxième journée du Tournoi de Paris de judo est pour ce dimanche à partir de 15h45 au palais omnisports de Paris-Bercy.

La première journée a été plutôt bonne pour les tricolores au tournoi de Paris. Pour les demi-finales, on retrouve quatre femmes et deux hommes qualifiés pour le dernier carré. Les judokas français qui disputeront les demi-finales sont, Automne Pavia et Leatitia Blot en -57kg, et Anne-Laure Bellard qui a réussi à éliminer la championne du monde Yarden Gerbi et Clarisse Agbegnenou en -63kg.

Coté hommes, on retrouve Loïc Korval (-66kg) et Jonathan Allardon (-73kg) qui disputeront les demi-finales. Grosse déception pour Ugo Legrand (-73kg) et David Larose, tenant du titre en -66kg, qui ont tous deux été éliminés en quarts.

Judo tournoi de Paris 2014 en Direct Streaming

Le tournoi de Paris de judo est retransmis en direct à la télévision sur L’Equipe 21. Dès 15h45, coup d’envoi de la 2e journée du tournoi de Paris de judo en direct. A la télévision sur L’Equipe 21 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le tournoi de Paris de judo en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…