Match France Suisse de Fed Cup en Direct Live, c’est possible

La Fed Cup 2014 et le 1er tour qui se poursuit, voici comment regarder le match de tennis du Groupe II entre la France et la Suisse en direct live Streaming et la retransmission de France – Suisse en direct à la télévision. Dimanche 09 février 2014 à partir de 12h55, une retransmission en direct sur Sport+.

La première journée de la Fed Cup a débuté hier samedi et la France et la Suisse sont à égalité de points à l’issue de cette 1re journée du 1e tour où Virginie Razzano a réussi à battre la numéro 1 suisse Stefanie Voegele en 1h06 à Pierre-Coubertin. La doyenne des françaises n’a pas fait de détails face à la suissesse en pliant rapidement le match.

Ce n’était pas le cas pour Alizé Cornet qui a affronté la jeune Belinda Bencic, 16 ans. Le match avait pourtant bien commencé pour Cornet avant que la Niçoise ne perde les pédales avec des erreurs, ce qui a profité à la jeune joueuse d’en face.

Alizé aura l’occasion de se rattraper aujourd’hui en affrontant Stefanie Voegele, sauf si Amélie Mauresmo en décide autrement et aligne une autre.

Tennis Fed Cup 2014 en Direct Streaming

Le 1er tour de la Fed Cup 2014 est retransmis en direct à la télévision sur Sport+. Dès 12h55, coup d’envoi des deux derniers simples et le double de la Fed Cup et du match France – Suisse en direct. A la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder la Fed Cup 2014 en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…