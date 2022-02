Vidéo: Bruno Mars à la mi-temps du SuperBowl

Quand un match de Foot se transforme en un show artistique phénoménal.

En effet, chaque année la finale du championnat du football américain (NFL) attire le monde entier à son écran. Mais, il n’y a pas seulement les fans de sports qui sont intéressés par cet événement mais tout le monde.

Ainsi, pendant la mi-temps, le stade se transforme en une scène musicale. Et cette année, c’est au tour du chanteur américain Bruno Mars d’enflammer la scène comme il se doit. Il a présenté un show impressionnant.

Pendant douze minutes, le stade est devenue une très belle scène de performances très remarquables de ce jeune chanteur.

Tout d’abord le spectacle a commencé par des lumières impressionnantes, puis par une chorale d’enfant et ensuite c’est Bruno Mars qui s’est présenté jouant avec une batterie. Il était excellent dans son jeu mais en plus la petite scène sur laquelle il était installée s’est déplacée jusqu’à la grande scène où son groupe l’attendait. Et c’est là, que la chanson commence.

Et c’est ainsi qu’il a commencé avec ses meilleurs tubes de l’année « Lock Out of herven » ensuite « pleasure » puis lorsqu’il a commencé une chanson très connue du groupe de rock Red Hot Chili Peppers « Give it away », ce dernier se présente sur scène.

Devant 82 000 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs, Bruno Mars et Red Hot Chili Peppers ont présenté un show digne d’un SuperBowl.

Et le meilleur pour la fin. Sur le rythme de sa chanson « The way you are », des messages vidéos sont apparus envoyés par des soldats américains adressés à leur famille.

