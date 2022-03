Match de Pro A de Basket Paris Strasbourg en Direct TV + Video Streaming sur Internet

Basket Po A ce soir avec le match Paris-Levallois – Strasbourg en direct live Streaming et la retransmission du match Paris-Levallois – Strasbourg en direct à la télévision. Mardi 04 février 2014 à partir de 20h40, un match qui sera diffusé sur Canal+Sport en Direct à partir de 20h40.

Paris-Levallois reçoit Strasbourg ce soir à partir de 20h40 pour le compte du match de clôture de la 18e journée du championnat Pro A.

Une belle affiche de basket ce soir qui sera diffusée par trois bars à Paris, Heuresup 299 Rue Lecourbe 75015 Paris, The Moose 16 rue des Quatre Vents 75006 Paris, et Le Chabala 94 avenue Henri Ginoux 92120 montrouge.

Un match qui opposera deux équipes collées au classement et disposant du même pourcentage où on retrouve les parisiens 5e et le SIG 6e.

La rencontre de ce soir départagera donc les deux formations. Les franciliens qui restent sur deux victoires consécutives lors de la 16e et 17e journée respectivement contre Le Havre et sur le parquet du champion en titre Nanterre tenteront de confirmer avec un bon résultat ce soir et de se détacher par la même occasion d’un concurrent direct.

Tandis que le SIG lui reste sur une victoire lors de la 17e journée contre Le Mans et cherchera à s’imposer sur le parquet de Paris avec en tête la défaite du match aller et donc de prendre leur revanche.

Le match Paris-Levallois – Strasbourg est retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. Dès 20h40, coup d’envoi du match entre Paris-Levallois – Strasbourg en direct. A la télévision sur Canal+Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Paris-Levallois – Strasbourg en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

