Voir le Match de Pro A ASVEL Villeurbanne Nancy Basket en Direct TV + Video Streaming

Basket Po A ce soir avec le match ASVEL Villeurbanne – Nancy en direct live Streaming et la retransmission du match Villeurbanne – Nancy en direct à la télévision. Lundi 03 février 2014 à partir de 20h30, un match qui sera diffusé sur Sport+ en Direct à partir de 20h30.

L’ASVEL Villeurbanne accueille Nancy ce soir à partir de 20h30 dans le cadre de la 18e journée du championnat de France Basket Pro A. Les Villeurbannais qui restent sur deux victoires consécutives lors de la 16e et 17e journée contre respectivement Pau-Lacq-Orthez et en déplacement au Havre, tenteront de rester sur cette dynamique ce soir chez eux et devant leur public pour grimper un petit peu plus au classement, eux qui sont 10e derrière Nanterre à quelques points de pourcentage.

Nancy est quant à lui 7e au classement Pro A et reste aussi sur une importante victoire contre Limoges mardi dernier 85-64. Un match qui tombe bien pour les deux formations pour essayer de remporter les points de la rencontre.

Match ASVEL Villeurbanne – Nancy en Direct Streaming

Le match Villeurbanne – Nancy est retransmis en direct à la télévision sur Sport+. Dès 20h30, coup d’envoi du match entre Villeurbanne – Nancy en direct. A la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Villeurbanne – Nancy en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

