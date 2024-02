Retransmission de la Finale du Tournoi WTA de Paris Coubertin en Direct TV et Streaming Video

Tennis Tournoi WTA de Paris-Coubertin 2014 avec la Finale en direct live Streaming et sa retransmission en direct à la télévision. Dimanche 02 février 2014 à partir de 15h30, le match sera diffusé sur D17 en Direct.

La finale de l’Omnium GDF Suez de Paris Coubertin aura lieu ce dimanche à partir de 15h30 et elle opposera la russe Anastasia Pavlyuchenkova à l’italienne Sara Errani.

Pavlyuchenkova 26e mondiale, est bel et bien la surprise de cette finale puisqu’elle a réussi à battre en demi-finale sa compatriote et la favorite de ce tournoi Maria Sharapova en deux sets samedi 4-6, 6-3 et 6-4.

L’italienne et 7e mondiale Sara Errani a quand à elle éliminé la française qui a réalisé un excellent tournoi Alizé Cornet 7-6 (3), 3-6 et 7-6 (5).

Belle finale WTA en perspective donc celle qui opposera la russe à l’italienne.

Tennis Tournoi WTA de Paris-Coubertin 2014 en Direct Streaming

La finale du Tournoi WTA de Paris-Coubertin 2014 est retransmise en direct à la télévision sur D17. Dès 15h30, coup d’envoi de la finale du tournoi en direct. A la télévision sur D17 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder la finale du Tournoi WTA de Paris-Coubertin 2014 en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

