Retransmission du Match France Angleterre en Direct TV : Tournoi 6 Nations

Rugby Tournoi des VI Nations 2014 ce samedi avec la 1re journée qui opposera la France à l’Angleterre en direct live Streaming et la retransmission de France – Angleterre en direct à la télévision. Samedi 01 février 2014 à partir de 18h00, le match sera diffusé sur France 2 en Direct.

Le Tournoi des VI nations 2014 débute ce samedi à partir de 18h00 et la première journée opposera les deux éternels rivaux à savoir la France et l’Angleterre au Stade de France à Saint-Denis.

Le tournoi qui a lieu chaque année et qui comprend la France, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Italie, l’Irlande et le Pays de Galle. La rencontre de la 1re journée entre français et anglais a toujours suscité tous les intérêts et a toujours été si particulière entre les deux pays.

Pour ce match d’ouverture, Philippe Saint-André a dévoilé la composition de la charnière de son XV qui sera pour la première fois composée du demi de mêlée Jean-Marc Doussain et le demi d’ouverture Jules Plisson, 22 ans, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Stade Français et qui connaît par la même occasion sa première sélection.

Pour le reste du XV il n’y a pas de surprises mis à part la titularisation d’un autre jeune parisien Alexandre Flanquart qu lui connait sa 2e sélection et il sera aligné à la place de Yoann Maestri en deuxième ligne.

Le XV de départ de la France face à l’Angleterre :

Dulin – Médard, Bastareaud, Fofana, Huget – (o) Plisson, (m) Doussain – Le Roux, Picamoles, Nyanga – Papé (cap.), Flanquart – Mas, Kayser, Domingo.

Remplaçants : Szarzewski, Forestier, Slimani, Maestri, Burban, Chouly, Machenaud, Fickou.

Rugby Tournoi des VI Nations 2014 en Direct Streaming

Le Tournoi des VI Nations 2014 est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 18h00, coup d’envoi de la 1re journée avec le match France – Angleterre en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le Tournoi des VI Nations 2014 et le match France – Angleterre en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

