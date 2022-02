Match du FC Barcelone en Direct + Video Streaming (Liga)

Football championnat d’Espagne avec l’affiche de la Liga ce samedi, voici comment regarder le match de la 22e journée entre le FC Barcelone – Valence en direct live Streaming et la retransmission du match FC Barcelone – Valence en direct à la télévision. Samedi 01 février 2014 à partir de 15h55, un match qui sera diffusé sur BeIN Sport en Direct à partir de 15h55.

Le choc de la 22e journée du championnat d’Espagne la Liga opposera à partir de 15h55 le leader FC Barcelone qui compte 54 points à Valence actuel 10e avec 25 points. Un match classique du championnat d’Espagne entre deux grands clubs bien que Valence a beaucoup perdu de son antre d’antan.

On peu dire que les catalans sont dos au mur avant cette journée et n’ont plus droit à l’erreur. Toujours co-leaders avec l’Atletico de Madrid avec 54 points, Messi et ses coéquipiers ont désormais le Real Madrid qui est revenu derrière eux et qui ne compte plus qu’un seul point de retard, gare au faux pas donc !

Les hommes de Tata Martino ont en fait laissé filer des points à deux reprises avec deux matchs nuls de suite contre l’Atletico Madrid et Levante, ce qui a permis à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de revenir à une longueur des deux leaders et de relancer plus que jamais le championnat.

Le Barça compte donc préserver son invincibilité à domicile, surtout que Valence n’est pas dans les meilleurs de ses états avec un changement de technicien durant la trêve hivernale et des résultats qui ne laissent guère aux supporters d’espérer un revirement de situation dans ce qui reste à jouer dans le championnat.

Match FC Barcelone – Valence en Direct Streaming

Le match FC Barcelone – Valence est retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. Dès 15h55, coup d’envoi du match entre FC Barcelone – Valence en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match FC Barcelone – Valence en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook