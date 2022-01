Voir le Match du Gabon en Direct Live Streaming et Video sur Internet

Football aujoud’hui il est possible de regarder le match du Gabon en direct live Streaming et la vidéo des buts en replay Streaming. Dès maintenant, un match qui sera diffusé en live à la télévision et que les fans du Gabon peuvent voir de chez eux.

La suite des matches de quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations CHAN 2014 ce dimanche avec la rencontre qui opposera le Gabon à la Libye. Les gabonais avaient terminé premiers de leur D, ce qui les mettraient en face du deuxième du groupe C qu’est la Libye. Rappelons qu’hier le Nigeria et le Zimbabwe se sont qualifiés en ayant éliminé respectivement le Maroc et le Mali. Le Maroc qui a mené en première période par 3 buts à 0 a finalement concédé la défaites par 4 buts à 0 ! Il est à noter que la Libye s’est qualifiée sur un but marqué à la 93e minute contre le Congo tandis que le Gabon s’est qualifié lui aussi en fin de match face à la Mauritanie en ayant réussi à renverser la situation à sa faveur alors qu’il était mené au score 2-1.

