Match en Direct AJ Auxerre RC Lens à voir en streaming video

Football ligue 2 ce lundi, voici comment regarder le match de la 21e journée entre AJ Auxerre – RC Lens en direct live Streaming et la retransmission du match Auxerre – Lens en direct à la télévision. Lundi 27 janvier 2014 à partir de 20h30, un match qui sera diffusé sur Eurosport en Direct à partir de 20h30.

L’AJ Auxerre accueille le RC Lens ce soir à partir de 20h30 pour le compte de la 21e journée du championnat Ligue 2. Auxerre est 13e avec 26 points affrontera l’une des équipes du podium, Lens 3e avec 36 points.

Un match important pour les lensois qui sont à 5 points du leader Metz avec un match en moins et à égalité de points avec Angers qui joue lui aussi son match de la 22e journée aujourd’hui. Les hommes de Bernard Casoni restent sur deux nuls de suite en championnat et une qualification en coupe de France pour les huitièmes.

Les hommes d’Antoine Kombouare qui se sont eux aussi qualifiés aux huitièmes de la coupe de France, restent sur une victoire et un nul en championnat. Il est à noter que les coéquipiers de Paul-Georges Ntep n’ont perdu aucun match chez eux en championnat avec 6 victoires et 4 matches nuls. De leur coté, Pablo Chavarria et ses coéquipiers ont joué 10 fois à l’extérieur enregistrant 3 victoires 4 nuls et 3 défaites.

Match AJ Auxerre – RC Lens en Direct Streaming

Le match Auxerre – Lens est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 20h30, coup d’envoi du match entre Auxerre – Lens en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Auxerre – Lens en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

