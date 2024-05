Voir Montpellier OGC Nice en Direct Live sur Internet

Football ligue 1 ce soir avec le match Montpellier – OGC Nice en direct live sur Internet et la retransmission du match Montpellier – Nice en direct à la télévision. aujourd’hui à partir de 19h55, un match qui sera diffusé en direct dès le coup d’envoi.

Si vous aimez et voulez voir le match de football cliquez ici: :



Montpellier reçoit Nice ce soir à partir de 19h55 dans le cadre de la 22e journée du championnat Ligue 1. Les montpellierains ont le moral au Zénith après leur victoire au Parc des Princes contre l’ogre parisien aux 16e de finale de la coupe de France qui leur a valu une place aux huitièmes. Une victoire dont l’effet est très important sur les hommes de Roland Courbis pour les autres échéances surtout que le MHSC est 16e avec 21 points à 4 points de la zone de relégation qui commence à se profiler. Nice est lui 13e avec 27 points et lui reste sur une surprenante qualification pour les huitièmes de finale de la coupe de France lorsque Dario Cvitanich et ses coéquipiers sont allés battre Marseille au Vélodrome par 5 butes à 4. Le match de ce soir opposera donc deux équipes revigorées par deux précieuses victoires en milieu de semaine. Notons qu’à domicile, les coéquipiers de Rémy Cabella n’ont remporté que 2 matches sur 11 joués avec 6 matches nuls et 3 défaites. En déplacement, les niçois ont un bilan très morose avec une seule victoire sur 10 déplacements, 2 matches nuls et 7 défaites.

Match Montpellier – OGC Nice en Direct

Le match Montpellier – Nice est retransmis en direct à la télévision sur 120 min. Dès 19h55, coup d’envoi du match entre Montpellier – Nice en direct. A la télévision sur 120 min ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Montpellier – Nice en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Si vous aimez et voulez voir le match c’est simple il suffit de cliquer ici:



J’aime ça : J’aime chargement…