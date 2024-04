Football Africain : 16emes de finale

Le C.Africain s’est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions d’Afrique de football en battant Asko Kara du Togo 4 à 0 (mi-temps : 2-0), en match comptant pour les 16emes de finale retour, disputé vendredi à El Menzah.

Les buts ont été maqués par Lassaad Ouartani (27), Oussama Sallami (36 sp), Youssef Mouihbi (51) et Wissem Yahya (70).

De son coté, l’Espérance Sportive de Tunis s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en battant le Rached Barnoussi du Maroc 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match retour des 16emes de finale, disputé vendredi soir à Radès, un but marqué par Kamel Zaïem suite à une pénaltie et le deuxième par un défenseur marocain contre son camp après un corner joué par Abou Charouen.

De son coté, l’entraîneur du CRB, Radhouane Hajri, a déclaré suite au match ( extrait de e-s-tunis.com ): « J’ai bien préparé mon match car je savais que l’Espérance de Tunis est un grand club qui a l’expérience des grands rendez-vous et qui joue de surcroit devant son public et sur son terrain. Ceci dit, je pense que l’EST n’a pas besoin d’un coup de pouce de l’arbitrage qui a accordé un penalty douteux. Les joueurs du Rachad Bernoussi sont grands et le foot marocain se porte bien.

On a fait le spectacle mais on a manqué d’efficacité car nos joueurs manquent d’expérience à ce niveau de la compétition. »

Félicitations à nos équipes tunisiennes pour la suite de leur aventure africaine.

