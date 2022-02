Video PSG Real Madrid : Buts, Résumé et Replay du Match sur Internet en Streaming

Match amical aujourd’hui jeudi 2 janvier 2014 avec la rencontre Paris Saint-Germain – Real Madrid en direct live Streaming et la retransmission du match PSG – Real Madrid en direct à la télévision. A partir de 15h30, un match qui sera diffusé sur beIN Sport en Direct à partir de 15h30.

Une belle affiche cet après-midi à partir de 15h30 à Doha au Qatar, celle qui opposera le Paris Saint-Germain au Real de Madrid dans le cadre d’un match amical en guise de préparation pour la suite de la saison au cours de laquelle les deux clubs seront au four et au moulin pour les madrilènes comme pour les parisiens. En effet, les Galactiques sont 3e de leur championnat à 5 points derrière le Barça et l’Atletico Madrid et disputent les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Schalke 04. Les coéquipiers d’Ibrahimovic sont eux premiers de la Ligue 1 et jouent également les huitièmes contre le Bayer Leverkusen. Ce match sera une occasion pour une revue large de l’effectif des deux équipes pour les deux entraîneurs.

