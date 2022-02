Diffusion du Match en Direct PSG Real en Direct Live Streaming sur Internet

On peut pas espérer mieux qu’uncomme match en ce début 2014, bien que la rencontre est amicale, mais elle servirait de préparatifs pour les deux clubs qui jouent sur plus d’un front que ce soit pour les madrilènes qui sont toujours en course pour labien qu’ils sont 3e à cinq points du leader et qualifiés aux huitièmes de finale de la Ligue des champions où ils affronteront les allemands de, pareil pour les hommes dequi eux, sont leaders du championnat de France et qualifiés eux aussi pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes où ils auront à affronter les autres allemands du. Le PSG sera lors de cette rencontre , face à son ancien entraîneur italien,parti l’été dernier vers la capitale espagnole. La rencontre sera aussi l’occasion pour les deux vedettes des deux clubs d’être encore une fois face à face, Cristianoet Zlatanse sont déjà rencontrés lors des barrages de la coupe du monde et c’est Ronaldo qui a eu le dessus.