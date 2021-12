Coupe du monde de Ski Alpin en Direct TV + Video sur Internet

Coupe du monde de Ski aujourd’hui en direct live sur Internet et la retransmission de la Coupe du monde de Ski en direct à la télévision. A partir avec la 1re manche du Slalom géant des dames à Lienz en Autriche à partir de 09h45 et la Descente d’entraînement messieurs à Bornio en Italie à partir de 11h15, le tournoi sera diffusé sur Eurosport en Direct à partir de 09h45 pour les dames et à partir de 11h15 pour les messieurs.

Poursuite de la Coupe du monde de Ski Alpin ce weekend avec les épreuves du Slalom géant pour les Dames à Lienz et la Descente d’entraînement pour les messieurs à Bornio. On s’intéressera bien évidemment aux deux français Adrien Théaux et Johan Clarey qui seront de grands favoris pour l’épreuve de la descente en Italie. Rappelons qu’Adrien avait signé son 2e podium de la saison à Val Gardena et Johan avait terminé 3e. Une moisson moyenne du coté des dames à Val d’Isère le weekend dernier lorsque aucune skieuse française n’avait réussi à se faire une place parmi le Top 20, sans compter la chute de Marie Marchand-Arvier samedi dernier et qui sera absente ce samedi.

Coupe du monde de Ski en Direct

La Coupe du monde de Ski est retransmise en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 09h45 pour les dames et 11h15 pour les messieurs, coup d'envoi du tournoi en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct sur Internet.

