Match PSG AS St Etienne en Direct TV + Streaming Video : Coupe de la Ligue

L’affiche des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi avec le match Paris Saint-Germain – AS Saint-Etienne en direct live Streaming et la retransmission du match PSG – Saint-Etienne en direct à la télévision. Mercredi 18 décembre 2013 à partir de 20h55, un match qui sera diffusé sur France 3 en Direct à partir de 20h55.

L’affiche des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue est pour ce soir à partir de 20h55 lorsque le Paris Saint-Germain recevra Saint-Etienne au parc des Princes. Le leader actuel du championnat aura fort à faire ce soir face au tenant du titre de la coupe de la ligue surtout qu’on se rappelle ô combien les parisiens ont souffert au Geoffroy Guichard le 27 octobre dernier lors du match aller en Ligue 1, le PSG avait difficilement arraché le nul 2-2. Laurent Blanc opérera plusieurs changement pour ce soir à cause des absences, les bois parisiens seront gardés par Nicolas Douchez, Ibrahimovic et Alex sont suspendus et seront donc absents, Christophe Jallet et Maxwell s’absenteront aussi pour cause de blessure. Notons aussi l’absence des supporters de l’AS Saint-Etienne qui sont interdits de stade en raison de comportement violent.

Match Paris Saint-Germain – AS Saint-Etienne en Direct Streaming

Le match PSG – Saint-Etienne est retransmis en direct à la télévision sur France 3. Dès 20h55, coup d’envoi du match entre PSG – Saint-Etienne en direct. A la télévision sur France 3 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match PSG – Saint-Etienne en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

