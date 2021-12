Match Equipe de France Hand Feminin en Direct Video Streaming : Championnat du Monde

Le championnat du monde féminin 2013 qui se déroule en Serbie, ce soir le 3e match de l’Equipe de France contre les Pays-Bas à Belgrade en direct live Streaming et la retransmission du match France – Pays-Bas en direct à la télévision. Mardi 10 décembre 2013 à partir de 20h25, un match qui sera diffusé sur Sport+ en Direct à partir de 20h25.

Les choses sérieuses commencent ce soir pour l’équipe de France féminine de Handball à l’occasion du 3e match du tour préliminaire lorsqu’elle affronte la solide équipe des Pays-Bas. Jusque là la France n’a pas eu affaire à de grandes équipes lors des deux premiers matches contre le Congo (31-13) et la République Dominicaine (27-10), deux matches aisés certes et facilement remportés mais la France n’a pas montré de très bons signes et n’a jusque là pas impressionné. C’est donc le match de ce soir qui constituera le véritable test pour les handballeuses tricolores.

Match Equipe de France – Pays-Bas en Direct Streaming

Le match France – Pays-Bas est retransmis en direct à la télévision sur Sport+. Dès 20h25, coup d’envoi du match entre France – Pays-Bas en direct. A la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match France – Pays-Bas en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

