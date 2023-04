Match Eurocoupe de Basket en Direct TV + Streaming Video : ASVEL

Basket Eurocoupe masculine, voici comment regarder le match Ljubljana (Sln) – ASVEL Villeurbanne (Fra) en direct live Streaming et la retransmission du match Ljubljana – Villeurbanne en direct à la télévision. Lundi 26 novembre 2013 à partir de 20h05, un match qui sera diffusé sur Eurosport en Direct à partir de 20h05.

l’ASVEL Villeurbanne se déplace à Ljubljana ce soir dans le cadre de la 7e journée d’Eurocup à Stozice Arena. En effet, les coéquipiers de Chris Wright seront à la recherche d’un quatrième succès dans ce groupe C après six matchs joués enregistrant trois victoires et autant de défaites. Rappelons qu’au match aller, les hommes de Pierre Vincent se sont imposés avec 8 points d’écart sur le score de 64 à 56. Les verts devront sortir le grand jeu ce soir s’ils n’espèrent pas finir sur une mauvaise note ce qui ne serait d’ailleurs pas catastrophique pour les coéquipiers d’Edwin Jackson, mais cela reste évitable pour l’ASVEL qui tentera de se mettre dans une bonne posture.

Match Ljubljana (Sln) – ASVEL Villeurbanne (Fra) en Direct Streaming

Le match Ljubljana – Villeurbanne est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 20h05, coup d'envoi du match entre Ljubljana – Villeurbanne en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet.