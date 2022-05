Match en Direct OGC Nice AS St Etienne : Streaming et Video

Ligue 1 ce dimanche après-midi, voici comment regarder le match OGC Nice – AS St Etienne en direct live Streaming et la retransmission du match Nice – Saint-Etienne en direct à la télévision. Dimanche 24 novembre 2013 à partir de 16h55, un match qui sera diffusé sur beIN Sport en Direct à partir de 16h55.

L’OGC Nice accueille l’AS Saint-Etienne à partir de 17h00 dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Un point seulement sépare les deux équipes au classement avec des Niçois 13e avec 17 points et des Stéphanois 11e avec 18 points. Dario Cvitanich et ses coéquipiers qui reste sur trois revers en championnat contre le PSG, Bordeaux et Bastia chercheront à se relancer aujourd’hui pour renouer avec les victoire et mettre un terme à cette série noire. Presque la même situation pour Saint-Etienne qui reste sur défaite difficile concédée à domicile en derby contre Lyon au Geoffroy Guichard et deux matches nuls avant, ce sera donc l’opportunité pour eux de se consoler avec leurs supporters. Il est à noter que l’OGC a disputé 6 matches à domicile enregistrant 4 victoires, un match nul et une seule défaite alors les Stéphanois ont eux aussi joué 6 fois à l’extérieur et les déplacements ne leur réussissent pas très bien avec un bilan médiocre de 3 défaites, un nul et deux victoires.

Match OGC Nice – AS Saint-Etienne en Direct Streaming

Le match Nice – Saint-Etienne est retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport. Dès 16h55, coup d’envoi du match entre Nice – Saint-Etienne en direct. A la télévision sur beIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Nice – Saint-Etienne en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.