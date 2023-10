Voir et revoir le Moto GP du Japon en Streaming sur Internet

La retransmission du Moto GP du Japon 2013 c’est ici en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision, après les essais et qualifications, place maintenant à la course. Pour voir la course du Moto Grand Prix du Japon à partir de 05h55 ce dimanche vous aurez le choix entre Eurosport et l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP du Japon 2013 du 27 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Moto du Japon.

Le champion du monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) s’est contenté de l’essentiel samedi avant le plus important dimanche. En effet le pilote espagnol de Yamaha a réussi à assurer sa quatrième pole position de la saison lors des essais qualificatifs du Grand Prix du Japon en MotoGP devançant ainsi son compatriote et numéro 1 mondial de la Honda Marc Marquez dans une journée perturbée par la pluie et le brouillard.

Il est à noter que les essais libres ont été supprimé le vendredi et le samedi matin ce qui a entraîné les pilotes à passer directement aux essais qualificatifs samedi après-midi lors des quels le pilote Majorquin s’est distingué en remportant son 4e pole position de la saison en 1’53″471, surclassant Marquez à 0″658 et l’Américain Nicky Hayden (Ducati Team) qui serons tous en première ligne.

La deuxième ligne comprendra l’autre Espagnol Dani Pedrosa (Honda HRC) et les Italiens Valentino Rossi (Yamaha Factory) et Andrea Dovizioso (Ducati Team). Si Lorenzo parvient à réitérer sa performance du dimanche dernier lorsqu’il a remporté le Grand Prix d’Australie, il aura de fortes chances de pouvoir garder son sacre puisqu’il n’est qu’à 18 points de Marquez.

Moto GP Japon 2013

Le Moto GP du Japon 2013 se déroule en décalage horaire. Pour les fans de vitesse : notez bien que la course du Grand Prix du Japon 2013 débute à 05h55 du matin, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix Moto GP du Japon 2013 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Eurosport.

Ne ratez pas le début du Grand Prix de Moto GP à Motegi et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir.

J’aime ça : J’aime chargement…