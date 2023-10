Moto GP Australie : Voir et Revoir la Course en Streaming Internet + Replay

Voici comment regarder la retransmission du Moto GP d’Australie 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision pour le coup d’envoi de la course. Pour voir la course du Moto Grand Prix d’Australie à partir de 06h40 ce dimanche, vous avez le choix entre la télé et Eurosport ou l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP d’Australie 2013 du 20 octobre 2013, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Moto d’Australie.

La 16e manche du championnat du monde de vitesse du Grand Prix d’Australie sera diffusée sur Eurosport à partir de 06h40, c’est une course à ne surtout pas rater après les résultats des essais qui verraient le champion en titre Jorge Lorenzo partir en pole position avec l’espoir de conserver son titre en dépit des 43 points qui le séparent du leader et compatriote Marc Marquez. Lorenzo ne s’est pas contenté uniquement de cela en réalisant 2 min 27 sec 899 et battant par la même occasion le record du circuit de Philip Island de 766/1000e de seconde détenu jusque là par Casey Stoner depuis 2008 et qui est actuellement à la retraite. L’actuel leader du championnat Marquez sera juste derrière, le sept fois champion du monde Valentino Rossi partira 3e et Dani pedrosa sera en 4e position.

Moto GP Australie 2013

