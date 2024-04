Des violences à Bizerte et des dégâts estimés à plus d’un million de dinars pour Nessma TV

La direction générale de la chaîne Nessma TV a annoncé que les violences enregistrées lors du match du Club Africain Bizertin face au Club Sportif Sfaxien lui ont causé des dégâts matériels estimés à plus d’un million de dinars.

Les dégâts enregistrés ont touché un car-régie, quatre caméras et différents équipements de haute technologie selon la direction de la chaîne. Cette dernière a affirmé qu’elle déposera une plainte auprès du procureur de la République et a invité les autorités à faire preuve de davantage de vigilance pour la sécurité des médias présents afin qu’ils puissent travailler en toute tranquillité.

Après un troisième but encaissé par les locaux, les spectateurs bizertins ont submergé la pelouse et ont attaqué les joueurs sfaxiens qui ont trouvé refuges dans les vestiaires, des stadiers bizertins et le matériels des médias présents…

La décision de la reprise du championnat de football devrait être revue pour un arrêt définitif de la saison actuelle ou des matchs à huis-clos.

