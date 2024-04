Une campagne pour la libération de Haythem Abid

Il a joué avec l’Espérance Sportive de Tunis, il a participé au JO 1988, il a fait partie de la sélection Junior 85 de Mourad Mahjoub, il s’appelle Haythem Abid, un joueur de football tunisien qui s’est retrouvé incarcéré pour 25 ans de prison à cause d’une affaire de drogue selon la version officielle, qu’il porta en lieu et place de plusieurs impliqués « intouchables » à la fin de 1997.

Parmi ses collègues à l’époque, nous pouvons citer Chokri Ouaer, Tarek Dhiab, Nabil Maâloul, Lotfi Rouissi et Jamel Limam. Tous, ils témoignent que Haythem Abid était le joueur exemplaire, un homme à qui faire confiance ne faisait pas défaut, un homme d’honneur.

Pour revenir à l’affaire de la drogue, certaines personnes avancent que c’était un coup monté par le clan Ben Ali et Trabelsi pour infliger à Haythem Abid une lourde peine de 25 ans de prison ferme, un jugement abusif pour son procès, qui même si c’était vrai, ne méritait pas une trentaine d’années de prison. Une incarcération qui est venue après que Mourad Trabelsi, frère de Leila, épouse du président déchu, ait eu une overdose, un fait qui a poussé Leila Trabelsi à tout mettre en œuvre pour venger l’overdose de son frère.

Une initiative par ProTouch Production, réalisé par Sofiene Cherni et Dali Ben Jemâa afin de faire parvenir un message au gouvernement pour revoir le dossier du procès 27556. Cette campagne vise à mobiliser le peuple tunisien pour appeler à la libération du citoyen tunisien, Haythem Abid, malade et fatigué après 14 ans de prison. Un appel pour le droit de revivre.

Personne n’est pour le relâchement des délinquants et personne n’encourage des grâces à tort et à travers mais vu les circonstances de l’affaire de Haythem Abid et la peine de 25 qui lui est infligée dont 14 ans d’incarcération jusqu’à maintenant, une grâce révolutionnaire devrait peut être lui être accordée surtout que son état de santé se dégrade selon plusieurs témoignages.

Ci-dessous, Khaled Touati, Chokri Ouaer, Nabil Mâaloul, Jamel Limam et Psycho-M témoignent…

J’aime ça : J’aime chargement…