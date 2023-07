Resume Video GP Belgique 2023 de F1 Spa Francorchamps

Voici la vidéo complète du Grand Prix de Belgique de F1 à Spa Francorchamps 2013. Profitez du replay de la course et du grand prix du dimanche 25 aout 2013, pour revoir la victoire de Sébastian Vettel sur Red Bull, le classement complet du GP Belgique 2013 et la vidéo du départ de Spa Francorchamps. Pour tout voir de la Formule 1, cliquez ici.

Dimanche 25 aout 2013, on s’attendait à une course dantesque sur le GP Belgique 2013 disputé sur le circuit de Spa Francorchamps. Les conditions météo des essais libre et des qualifications étaient exécrables. On s’attendait au pire pour la course de 14h. Et le pire n’a pas eu lieu…

A l’issue de ce Grand Prix de F1 de Belgique, c’est le pilote allemand Sébastian Vettel qui s’impose à Spa Francorchamps. C’est la 5ème victoire de la saison de Formule 1 pour Vettel. Sebastian Vettel a converti la puissance de son monoplace Red Bull en victoire. Lewis Hamilton partait en pole position, mais a du s’incliner devant plus fort et le reconnaissait après l’arrivée du GP de Belgique 2013 l’infériorité de sa Mercedes : « Red Bull et Ferrari étaient tout simplement meilleures que nous ». Sur Ferrari, Alonso annonçait la couleur après l’arrivée du Grand Prix sur Twitter, en promettant aux tiffosi de la Scuderia une revanche pour le prochain Grand Prix d’Italie de Formule 1.

Resume F1 Spa Francorchamps 2013

Coté déception, on notera que Paul di Resta est passé à coté de sa course. Il n’a pas réussi à confirmer son coup d’éclat des essais et sa 5e position sur la grille de départ de Spa Francorchamps F1 2013. La voiture de Force India était un ton en dessous incontestablement, mais cela n’explique tout de la contre performance de di Resta, qui s’est planté à plusieurs reprises en prenant de mauvaises décisions de pilotage. L’apprentissage sera encore long pour di Resta qui abandonne sur accrochage…

La vitesse de point des RedBull a parlé sur ce GP Belgique 2013. Sébastian Vettel a su parfaitement dompter le circuit de Spa Francorchamps. A l’inverse, Kimi Räikkönen a dû abandonné. Les freins de sa Lotus ont trahi le pilote finlandais. Raikkonen n’est plus que quatrième au Championnat du monde des pilotes

Pour voir le résumé vidéo, voir le classement complet et tout savoir du GP Belgique F1 à Spa Francorchamps 2013 en replay sur tablette, téléphone ou ordinateur, cliquez ici.

