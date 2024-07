Formule 1 : Hamilton victorieux au Grand Prix de Hongrie

C’est la première victoire du Britannique depuis son arrivée chez Mercedes. Grosjean lui, a finit 6e.

Lui même était surpris de sa performance, le Britannique Lewis Hamilton a dit avoir réussi à accomplir deux sortes de « miracle », selon ses propres termes samedi, le premier en décrochant la pole position, le deuxième en remportant hier le Grand Prix de Hongrie, soit sa première victoire dans une Mercedes, selon sans compter le fait qu’il a surclassé le Finlandais Kimi Räikkönen (Lotus) et l’Allemand Sebastian Vettel (Red Bull).

Les amateurs de Formule 1 ont pu assister à une course intense, avec 70 tours de 4,3 km dans le circuit du Hungaroring (35°C dans l’air, 50°C sur la piste), le champion du monde 2008, a enchaîné trois pole positions consécutives, faisant ainsi valoir une fois de plus son statu avec Mercedes et que l’écurie Mercedes-AMG avait raison de le recruter de chez McLaren, à l’automne dernier, pour succéder à un certain Michael Schumacher.

Hamilton était très content de sa performance et de la 22e victoire de sa carrière en F1 à l’issue de la course, il a affirmé « C’est l’une des victoires les plus importantes de ma carrière. Ça peut être un tournant dans notre saison ».

Cette victoire est la première depuis le GP des Etats-Unis 2012. Il a aussi égalé le record de Schumacher sur le circuit hongrois avec quatre victoires à la clé en sept participations !

