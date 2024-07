Camille Muffat hors sujet lors de la finale 400 m à Barcelone !

Grosse déception pour celle et sur laquelle comptait les français pour faire a hauteur de ce qu’elle avait fait un an plus tôt dans les jeux olympiques de Londres. Et oui c’est peu croyable quand on sait que Camille Muffat avait décroché l’or à Londres, mais au bassin de Barcelone les choses ont tourné mal, on l’a vu à la fin de la course, les deux bras sur la ligne d’eau, sans lunettes, Camille regardait le tableau d’affichage pour constater les dégâts. Elle a terminé septième lors de cette finale qu’elle ne serait pas prête d’oublier.

Très déçu et à peine qu’elle trouvait les mots, elle a affirmé : « J’ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ma course. Je savais que j’allais pas me faire attendre et que ça partirait très vite mais je ne suis pas habitués à ces configurations de course. Cela m’énerve car ce n’est pas du tout les performances que je suis habitué de réaliser et ça ne reflète guère ma forme du moment, j’ai eu peur comme si j’étais une gamine et je ne peux que m’en vouloir pour ça ».

Cette déconvenue ne l’a tout de même pas empêché d’assumer ses responsabilités « Je n’ai pas grand chose à dire pour ma défense, ce n’est pas sensé arriver pour une championne lors d’une finale, c’est inacceptable » a souligné Camille.

