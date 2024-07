Mercato : Ibrahimovic parti pour remplacer Cavani à Naples ?

Edinson Cavani arrivé au PSG, Zlatan Ibrahimovic pourrait quant à lui quitter la Ligue 1 pour retourner en Serie A. Naples lui ferait actuellement les yeux doux.

Zlatan Ibrahimovic va-t-il au moins évoluer aux côtés d’Edinson Cavani ? Alors que le PSG a frappé un grand coup sur le marché des transferts, en recrutant l’Uruguayen courtisé par le Real Madrid, Manchester City et Chelsea notamment, le club de la Capitale pourrait perdre un élément fort de son collectif : Zlatan Ibrahimovic.

En effet, le Suèdois n’aurait pas apprécié les départs conjugués de Carlo Ancelotti et de Leonardo. Ainsi, s’il ferait du Real Madrid sa priorité en cas de départ, c’est bel et bien Serie A qu’il pourrait rebondir. A en croire Sport Mediaset, qui relaie l’information, Ibrahimovic intéresserait fortement Naples. Un déplacement de l’ex-joueur de l’Inter Milan et du Milan AC dans la cité napolitaine serait même programmé lundi, toujours selon la même source.

