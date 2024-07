Mercato : Ibrahimovic ne fait pas partie des plans du Real Madrid

Alors que la presse espagnole envoyait Zlatan Ibrahimovic au Real Madrid, Ernesto Bronzetti, proche du Suédois et de Carlo Ancelotti a tenu à démentir la rumeur.

Voilà qui devrait ravir les supporters du PSG. Alors que le club de la capitale vient d’enregistrer la signature d’Edinson Cavani, l’attaquant uruguayen de Naples, la presse espagnole a rapidement envoyé Zlatan Ibrahimovic au Real Madrid. Une rumeur rapidement démentie par Ernesto Bronzetti, source proche du Suédois et de Carlo Ancelotti, sur la radio italienne ORC, et relayé par le quotidien ibérique Mundo Deportivo.

« Le Real Madrid ne recrute pas de joueur qui ont dépassé l’âge de 30 ans. Donc le Real Madrid ne veut pas de Zlatan Ibrahimovic, indique t-il. Leur attaque se compose de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gonzalo Higuain, plus leurs autres grands joueurs. Par ailleurs, le Real Madrid n’a jamais proposé 63 millions d’euros à Naples pour Cavani » a ainsi conclu Ernesto Bronzetti. Une nouvelle déclaration qui devrait soulager le PSG et ses supporters, où le duo de feu avec Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani devrait pouvoir être aligné.

