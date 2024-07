Et si Khlifa coifferait tout le monde et filerait pour l’Angleterre

Selon Eurosport.fr, Southampton est prêt à faire monter les enchères pour Saber Khlifa qui ne s’est pas encore engagé avec Montpellier.

Alors que Saber Khlifa semble avoir donné son accord pour rejoindre Montpellier, le club anglais serait prêt à formuler à Evian Thonon Gaillard une offre à hauteur de 5 millions d’euros pour s’attacher les services du Tunisien.

Le transfert et le contrat qu’est prêt à proposer Southampton sont bien plus avantageux pour l’ETG et le joueur. Montpellier n’est pour le moment disposé qu’à débourser 2 millions d’euros plus Gaëtan Charbonnier pour attirer Khlifa. Or, l’ETG souhaite un million supplémentaire et joue la montre sur ce dossier.

