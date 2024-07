Volley-Ball : L’Espérance se rénove

Passée à coté la saison écoulée, l’Espérance de Tunis a fini par se rendre compte qu’il va falloir changer de méthode dans la perception de la gestion de sa section volley-ball notamment au niveau de l’équipe phare.

Premier acte, retour de Chakib Bouslama fin connaisseur de volley-ball dans le pays et qui a été des saisons durant président de la dite section.

Deuxième acte fut le recrutement de pas moins de cinq éléments de haut niveau dont l’ex « sang et or » Marouene Fehri et de l’ex passeur étoilé Mohamed Ben Slimene.

Enfin troisième et dernier acte, l’Espérance a engagé un nouveau préparateur physique, Hassine Rebai connu pour son savoir faire et son sérieux.

