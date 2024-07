Mercato: Écarté par Pellegrini, Maicon pourrait rejoindre la Roma

Ne faisant pas partie des plans de Mannuel Pellegrini et écarté par ce dernier, le latéral brésilien Maicon va quitter Manchester City et devrait s’engager en faveur de l’AS Rome, où il est attendu aujourd’hui.

« Maicon n’a pas participé au stage de pré-saison et il ne fera pas partie de l’équipe de Manchester City cette année ». Manuel Pellegrini a tranché et ne compte donc pas s’appuyer sur le latéral brésilien de 31 ans, qui n’est jamais parvenu à s’imposer du côté de l’Ettihad Stadium.

Retour en Italie

Selon L’Equipe, le latéral droit devrait regagner l’Italie, un an après avoir quitté l’Inter Milan, où l’AS Rome est en passe de finaliser son arrivée. Il est attendu dans la capitale italienne aujourd’hui pour régler les derniers détails de son transfert. L’international brésilien quitte Manchester City à un an du terme de son contrat.

