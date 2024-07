Mercato – Milan AC : Honda, potentielle recrue en Janvier, souligne Galliani

Le vice-président du Milan AC Adriano Galliani s’est attardé au micro de Sky Italia sur les dossiers du mercato milanais notamment les dossiers Robinho, Ljajic et Honda.

Toujours en proie aux difficultés financières qui l’ont poussé à vendre Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva au Paris Saint-Germain l’été dernier, le Milan AC ne fait pas de vague sur le marché des transferts cette année. Il a réussi un joli coup l’hiver dernier en attirant Mario Balotelli et devrait donc repartir avec une équipe en tous points similaire la saison prochaine.

« Pour Ljajic c’est impossible car Robinho n’est pas parti »

Certes, Massimo Ambrosini est parti (Fiorentina) et l’avenir de Mathieu Flamini est en suspens mais pour le reste, le Milan AC version 2013/2014 devrait beaucoup ressembler à son prédécesseur. En effet, si l’on en croit les propos du vice-président milanais Adriano Galliani, Robinho va rester, Ljajic ne viendra pas et Honda arrivera dans six mois : « Nous avons une équipe compétitive et suffisamment fournie, a-t-il confié au micro de Sky Italia. Robinho travaille extrêmement dur et a besoin de retrouver le niveau qui était le sien lors de sa première saison ici. Pour Honda et Ljajic, c’est différent. Pour Ljajic c’est impossible car Robinho n’est pas parti, alors qu’il y a une bonne chance qu’Honda puisse arriver en janvier, et nous allons l’attendre. »

