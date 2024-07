Mercato : Fabregas pourrait constituer une solution pour Manchester

Manchester United n’a pas réussi à recruter Thiago Alcantara, coiffé au poteau par le Bayern Munich de Pep Guardiola. Mais David Moyes pourrait se tourner vers un de ses coéquipiers…

Annoncé sur les tablettes de Manchester United depuis plusieurs semaines, Cesc Fabregas est de nouveau annoncé du côté d’Old Trafford. Si Thiago Alcantara, son ancien coéquipier, a fianlement décidé de rejoindre le Bayern Munich, l’avenir de Fabregas, lui, reste en suspens. Si Barcelone est effectivement très bien pourvu au milieu de terrain (Xavi,Inesta, Song, Busquets), il ne peut pas vraiment se permettre de perdre deux éléments de ce calibre en quelques semaines.

Une offre avoisinant les 40 millions ?

Mais Manchester United a désespérément besoin d’un nouveau milieu de terrain pour pallier notamment le départ de Paul Scholes et l’absence à long terme de DarrenFletcher. David Moyes veut du sang neuf au milieu et a fait de Fabregas un objectif prioritaire, comme l’annonce The Independent. Les Mancuniens prépareraient une offre de 40 millions d’euros pour l’ancien Gunner.

J’aime ça : J’aime chargement…