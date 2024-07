Mercato : Fabio Coentrao devrait rejoindre le PSG prochainement

Fabio Coentrao, qui a passé la majeure partie de cette saison sur le banc souhaiterait à tout prix quitter le Real Madrid lors du mercato, et il pourrait rapidement débarquer au PSG, selon le journal portugais O Jogo

Fabio Coentrao est une des possibles recrues du PSG lors de ce mercato et on devrait voir une accélération de ce dossier plus rapidement que prévu. Toujours sur les traces de Lucas Digne, le club de la capitale doit faire face à la concurrence de l’AS Monaco et dispose donc d’une solution de secours avec le latéral gauche portugais du Real Madrid. Désireux de quitter l’Espagne au plus vite, Coentrao pourrait débarquer cette semaine au PSG.

Coentrao courtisé ?

Selon le quotidien portugais O Jogo, un accord officiel devrait être trouvé avant la fin de la semaine entre le PSG et le Real Madrid au sujet de Fabio Coentrao. Une arrivée qui pourrait mettre un point final au dossier Lucas Digne vers le club de la capitale, et apporter le concurrent de poids attendu pour Maxwell cette saison. Reste désormais à savoir le PSG passera effectivement à l’acte durant les prochains jours.

