Tour de France : Marcel Kittel s’impose au sprint à Saint-Malo

Marcel Kittel (Argos) s’est imposé à Saint-Malo lors de la 10 ème étape du Tour de France.L’Allemand avait déjà remporté la 1 ère étape à Bastia. Christopher Froome (Sky) reste maillot jaune.

Marcel Kittel a devancé son compatriote Andre Greipel et Mark Cavendish au terme des 193 km de l’étape. Cavendish, grand favori du sprint, a été impliqué dans un incident à quelques centaines de mètres de la ligne. Le Britannique a donné un coup d’épaule à Tom Veelers, qui avait stoppé son effort, ce qui a provoqué la chute de ce coéquipier néerlandais de Kittel.

Kittel (25 ans) a célébré la 50 ème victoire de sa carrière professionnelle. Il compte deux succès à la Vuelta et désormais donc deux aussi sur le Grande Boucle. Dans cette étape ensoleillée, cinq coureurs ont pris les devants avant même le deuxième kilomètre. Les Espagnols Juanjo Oroz et Luis Angel Maté, les Français Julien Simon, initiateur de l’échappée, et Jérôme Cousin, le Néerlandais Lieuwe Westra ont pris jusqu’à 5’05 d’avance (Km 32) avant que les équipes des sprinters prennent les commandes du peloton.

