VOLLEY- BALL – MONDIAL U19 : La Tunisie termine 18 ème !

La sélection tunisienne masculine de volley-ball des moins de 19 ans (U 19) a terminé à la 18 ème place lors du 13 ème championnat du monde qui se déroule au Mexique, après sa victoire samedi soir face au Rwanda sur le score de 3 sets à 1,(25-15, 27-25, 23-25 et 25-23), en match comptant pour la dernière journée du tour de classement (17-20e place).

Le Rwanda s’est classé à la dernière place de cette éprouve mondiale.

Dans l’autre match du groupe, la sélection algérienne a concédé une défaite (3/0) (25-19, 25-23 et 25-18) devant la sélection nippone, l’Algérie a terminé à la 19 ème et avant- dernière place du championnat.

Par ailleurs, la Russie et la Chine ont composté leur billet pour la finale, prévue dimanche soir, après leur victoire en demi-finale face respectivement à l’Iran (3-0) et la Pologne (3-1).

Cette 13 ème édition a vu la participation de 20 nations, et cela pour la première fois depuis la création de ce rendez-vous mondial. Les 20 sélections ont été réparties en quatre groupes de cinq.