Mercato : Abidal officiellement monégasque !

L’AS Monaco a récemment relancé le dossier Abidal. L’ancien joueur du Barça a signé pour un an avec le club de la principauté.

On le sentait proche depuis un certain temps, c’est désormais officiel ! l’AS Monaco, Eric Abidal s’est tout de même engagé avec le club de la Principauté pour une année, malgré le doute qui a régné depuis quelques semaines étant donné le silence des dirigeants monégasques. Il est a rappelé que le latéral gauche est déjà passé par le club entre 2000 et 2002, Eric Abidal a gravi les échelons, passant de Lille à l’OL puis au Barça où il a remporté de nombreux trophées. Le club a tenu à le souligner sur le site officiel.

Un retour aux sources

« L’AS Monaco FC est heureux d’annoncer la signature d’Eric Abidal pour une année (plus une autre en option) à compter de la saison 2013-2014. Eric Abidal, 33 ans, défenseur international (61 sélections) retrouve ainsi son club formateur treize ans après des expériences à Lille, Lyon et Barcelone. Il sera présenté aux médias ce lundi. »

J’aime ça : J’aime chargement…