Mercato : L’agent d’Ibrahimovic met fin aux rumeurs et affirme que le suédois sera parisien la saison prochaine

L’agent de Zlatan Ibrahimovic a confirmé que le géant suédois ne quitterait pas la capitale française cet été.

Plusieurs disait qu’Ibrahimovic risquerait sa place de titulaire indiscutable dans l’attaque du PSG par l’arrivée plus que probable d’Edinson Cavani dans la capitale française, Zlatan Ibrahimovic va bel et bien rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’a indiqué son agent Mino Raiola, convaincu que les deux hommes pourraient former un beau duo à la pointe de l’attaque francilienne.

« Ils feraient un beau duo »

« Ibra reste au PSG à 100% », a ainsi lancé Raiola dans un entretien accordé au Corriere dello Sport. Et quid des rumeurs qui le disaient sur le départ après l’annonce de l’arrivée prochaine d’Edinson Cavani ? De quoi le pousser vers la sortie ? « Au contraire, ils feraient un beau duo, a poursuivi Raiola avant de tirer un trait sur un retour d’Ibrahimovic en Italie. Ibra de retour en Italie ? Oui, dans dix ans ! »

