Mercato : Dragan nouvel entraîneur de l’avenir sportive de la Marsa

Annoncé depuis quelque temps, le départ de Buscher est finalement confirmé après une expérience réussie sur tous les plans. Le passage de Buscher à l’ASM a aidé l’équipe à accéder à un palier supérieur et à jouer un rôle avancé que ce soit en championnat ou en coupe avec une finale perdue face au CAB.

Si Buscher a réussi à se faire un nom en Tunisie grâce à son passage à l’ASM, son remplaçant a, lui aussi, connu la célébrité en championnat tunisien. Dragan, qui a retenu l’attention grâce aux résultats qu’il avait obtenus au CSHL et surtout la qualité du football pratiqué par le club avec lui. Le serbe débarque en effet à l’ASM avec de nouvelles ambitions. Et surtout aussi de nouvelles prérogatives.

