Mercato : On espère toujours garder Rooney

Le départ de Wayne Rooney ferait certainement des heureux s’il venait à quitter Manchester United, et d’autres se sentiraient trahis.

L’adjoint de Sir Alex Ferguson, Mike Phelan, table sur une prolongation de Wayne Rooney, qu’il ne voit pas quitter « le plus grand club » existant, dans une interview accordé au tabloïd anglais The Sun.

Les négociations se poursuivent, mais n’ont néanmoins toujours pas débouché sur un accord.

Pour rappel, en cas de volonté de départ de l’international anglais lors de ce mercato, Chelsea, Arsenalou encore le FC Barcelone semblent les formations les plus intéressées.

Une rencontre est prévue ce mercredi entre Rooney et les dirigeants mancuniens

« Wayne Rooney est dans le plus grand club. Pourquoi voudriez-vous qu’il se mette en danger, sauf s’il souhaite un nouveau défi, et qu’il sente que ce défi n’est pas réalisable à Manchester United, avoue t-il. Il y aura des réunions, des mots échangés. Ils vont voir si Wayne Rooney a toujours envie de rester, ou au contraire, si c’est bel et bien terminé ».Comme le révèle The Sun, Wayne Rooney s’est déjà entretenu avec David Moyes, l’entraîneur mancunien, et doit désormais rencontrer la direction de Manchester Unitedce mercredi, en vue d’un possible accord. Pour rappel, le buteur des Red Devils est estimé à plus de 25 millions d’euros.

