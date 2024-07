Kaka aimerait continuer l’aventure avec le Real Madrid

Avec la venue de son ancien entraîneur au Milan AC Carlo Ancelotti qui est devenu le nouvel entraîneur du Real Madrid, succédant à José Mourinho parti retrouver son club de Chelsea, Kaka lui, est bien décidé à continuer son aventure avec le club madrilène. Afin de pourquoi pas, devenir un joueur important de la Casa Blanca sous l’ère Ancelotti.

Kaka s’est exprimé sur les colonnes de Marca :« J’ai un contrat avec le Real et je vais rester. Il y a un nouvel entraîneur et nous allons nous rencontrer et échanger des idées. Mais mon intention est de continuer au Real Madrid ». Pour rappel, alors qu’un retour au Milan AC fût un temps évoqué pour le brésilien, il semblerait que ce come-back au club lombard soit impossible en raison d’un salaire trop couteux pour le club de Silvio Berlusconi. Kaka va donc continuer son aventure avec le Real Madrid !

