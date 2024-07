Mercato : Quid de Arsenal et Tottenham embarquera le nouveau Modric ?

considéré comme le futur Modric, Alen Halilovic, le meneur de jeu du Dinamo Zagreb et de l’équipe de Croatie est d’ailleurs courtisé dans toute l’Europe. Arsenal avait fait savoir son intérêt pour le joueur mais aujourd’hui les Gunners ne sont plus les seuls dans la course à sa signature.

Le club de Villas-Boas aurait déjà fait une offre pour son coéquipier au Dinamo Zagreb, Tin Jedvaj. Cependant le club londonien pourrait offrir plus de 20 millions d’euros pour les deux joueurs et Halilovic resterait encore une saison en prêt à Zagreb selon le Daily Mail. Tottenham a accueilli de nombreux croates comme Modric évidemment, Corluka ou encore Kranjcar. Le Real Madrid et Manchester United observeraient également le Croate.

