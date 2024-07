Mercato : Paulinho veut rejoindre le vieux continent

Révélation de la Coupe des Confédérations, Paulinho ne cesse d’alimenter les rubriques mercato. Après avoir déclaré vouloir rejoindre la Premier League et plus précisément le club de la capitale londonienne Tottenham, le milieu qui aura 25 ans pendant le mois de juillet a décidé de rencontrer les dirigeants des Corinthians pour discuter plus en détails des différentes propositions, selon AS.

L’Inter Milan, le Real Madrid et donc Tottenham se sont positionnés sur Paulinho. LesSpurs ont fait une offre en faveur des Corinthians de 17,4 millions d’euros. Le Real en aurait également fait sa priorité et pourrait proposer une indemnisation de transfert prochainement. Le Real pourrait à cette occasion couper les bonnes relations qu’il entretient avec Tottenham et pourrait définitivement dire adieu à Gareth Bale.

