Football: Le Bayern Munich remporte la Ligue des Champions

Le Bayern Munich a remporté une superbe finale de Ligue des champions à Wembley, en battant Borussia Dortmund 2-1. Le but décisif a été inscrit par Robben à la 89e.

Les Bavarois, dominés durant une demi-heure, ont peu à peu pris le contrôle du match, profitant d’une baisse de régime des joueurs du Borussia. Mandzukic, servi par Robben, ouvrait le score à la 60e. Dortmund parvenait à égaliser à la 68e sur un penalty de Gündogan sifflé pour une faute de Dante sur Reus.

Le Bayern poussait fort dans le dernier quart d’heure, et Weidenfeller retardait l’échéance en s’interposant sur des essais d’Alaba (76e) et Schweinsteiger (87e). Les Munichois arrachaient la victoire, de manière méritée, sur un rush de Robben, désigné homme du match.

Pour Dortmund, l’issue peut cependant sembler un brin cruelle. Car les hommes de Jürgen Klopp avaient livré un début de rencontre de haute volée, réalisant plusieurs actions magnifiques. Mais ils n’ont pas su concrétiser leur domination, notamment en raison des arrêts réussis par Neuer, impeccable.

Même sans but, la première mi-temps a offert un spectacle de grande qualité dans le superbe temple de Wembley. Les deux gardiens ont multiplié les prouesses. Neuer a été le premier à être mis à contribution, sauvant notamment du pied sur une reprise à bout portant de Blaszczykowski (15e) ou devant Lewandowski (35e). Son homologue Weidenfeller a pour sa part sorti in extremis une tête de Mandzukic (26e) avant de réagir avec brio deux fois devant Robben (30e/43e), avec certes pas mal de chance sur la deuxième occasion du Néerlandais puisque ce dernier tirait en plein visage du dernier rempart de Dortmund.

Après la reprise, Neuer a été quasiment au chômage technique, car le Borussia n’a plus eu les jambes pour franchir la muraille bavaroise.

Le Bayern a ainsi chassé les démons des finales perdues en 2010 et 2012. Il remporte sa cinquième Ligue des champions et rejoint Liverpool au palmarès. Devant, il n’y a que le Real Madrid (9) et l’AC Milan (7).

J’aime ça : J’aime chargement…