Ligue 1 : Bergougnoux convoite un retour à Lyon !

S’épanouissant désormais à Tours, à 30 ans, Bryan Bergougnoux rêve toujours de rejoindre l’OL, à l’image de Steed Malbranque, trentenaire revenu dans son club formateur.

Dans une interview accordée au Libéro Lyon, Bryan Bergougnoux, auteur de 9 buts en Ligue 2 cette saison avec Tours (son meilleur total en carrière) explique :

« Mon rêve, ce serait surtout de rejouer à Lyon. C’est clair et net. Quand je vois ce qui est arrivé à Malbranque, je me suis dit : « Voilà, rien n’est impossible. » Ce genre de cas, ça n’arrive pas souvent. Mais ça me laisse une chance. Après, il faut que je travaille comme un malade, faut que je marque des buts, que je fasse des passes décisives, que je sois efficace. Montrer que c’est crédible. Il y a toujours des aléas. Mais si ça doit se faire, je serais le plus heureux du monde. »

