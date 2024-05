Ligue 1 – Transfert : Tévez convoite Monaco et Paris

L’Argentin a ouvertement fait du pied au club du Rocher, ce dimanche 19 mai, au micro de TF1 assurant « L’AS Monaco fait aujourd’hui partie des plus grands clubs français. N’importe quel joueur aimerait y aller. (…) Un projet comme celui de Monaco me plait beaucoup ».

Outre Monaco, Tévez convoite également le PSG, avec lequel il aurait déjà eu un contact, par le passé. « Il y a eu un intérêt du PSG. Nous avons parlé avec Leonardo, mais nous ne sommes pas arrivés à trouver un accord », a raconté l’Albiceleste, assurant que Paris restait « une option intéressante. Si Leonardo m’appelle, ça ne me pose aucun problème de venir à Paris ».

La France où, justement, l’Argentin trouve que « la Ligue 1 est en train d’évoluer très vite ».

J’aime ça : J’aime chargement…